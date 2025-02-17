Качество питания проверили в учебных заведениях в Мытищах

Председатель Общественной палаты Игорь Савош вместе с представителями комиссий по образованию и делам молодежи, по законности и общественному контролю, проверили качество питания в Мытищинских гимназиях № 1 и № 16, лицее № 34 и школе № 8. Проверка прошла с использованием специального чек-листа, включающего ключевые критерии для оценки.

Представители комиссии проанализировали санитарные условия в обеденных залах, состояние столовой мебели, температурный режим, размер порций и вкусовые качества блюд. Анализ меню показал, что питание в школах сбалансировано и разнообразно. Члены Общественной палаты также лично попробовали школьный обед и пообщались с работниками столовой, ответственными за питание, с учителями и учениками.

Учителя отметили, что блюда готовятся вкусно и с домашним подходом.

«Из беседы с детьми мы узнали, что им нравится есть в школьной столовой. Конечно, у них есть предпочтения, но главное, что мы хотели услышать — это то, что еда вкусная», — подчеркнул Игорь Савош.

Члены Общественной палаты согласились, что школьное питание должно сочетать цену, качество, пользу и предпочтения учащихся. Оно соответствует возрастным нормам и удовлетворяет потребности растущего организма в условиях активного роста и умственных нагрузок.

Гастрономическое голосование среди учеников 1-11 классов также проходило с 12 по 14 февраля в образовательных учреждениях Мытищ. Общественники наблюдали за процессом голосования младших школьников, которые оставляли записи с благодарностями: «Очень вкусно!», «Спасибо повару за обед». Мониторинг показал, что приготовление школьного питания осуществляется в соответствии с технологическими картами и требованиями к здоровому питанию, и самое главное — оно нравится ученикам.