Качество питания проверили в школе № 6 в Мытищах

В рамках партийного проекта «Новая школа» председатель Совета депутатов, член фракции партии «Единая Россия» Андрей Гореликов посетил школу № 6 с целью проверки организации горячего питания для школьников. В ходе мониторинга он ознакомился с условиями, созданными для комфортного и безопасного приема пищи учащимися.

Школьная столовая оборудована современной и удобной мебелью, что создает комфортную обстановку для обедов. Особое внимание уделено санитарным нормам: в столовой предусмотрена специальная зона для санитарно-гигиенической обработки рук, что подчеркивает важность соблюдения правил гигиены.

«Меню, представленное в школе, соответствует всем требованиям безопасности и принципам здорового питания. Оно включает разнообразные блюда и сбалансированный состав, что крайне важно для здоровья и развития детей», — отметил Андрей Гореликов.

Проверка показала, что руководство школы уделяет большое внимание качеству питания учащихся, создавая условия для их здоровья и благополучия. Горячее питание организовано на высоком уровне, а рацион разработан с учетом возрастных потребностей школьников.

«Такие инициативы помогают не только улучшить качество школьного питания, но и создать благоприятные условия для образовательного процесса, способствуя успешному развитию детей», — подчеркнул Андрей Гореликов.

Подобные мероприятия в рамках проекта «Новая школа» продолжают демонстрировать эффективность партийных инициатив, направленных на поддержку образования и заботу о подрастающем поколении.