Качество питания проверили в школе №  27 в Люберцах

Председатель окружного Совета депутатов Владимир Ружицкий посетил школу № 27 на проспекте Гагарина в Люберцах, чтобы проверить качество питания для учеников. Столовая школы рассчитана на 400 мест, а также работает буфет.

Ученики из льготных категорий, включая детей участников СВО, получают бесплатное питание. По словам Владимира Ружицкого, среди любимых блюд школьников лидируют блинчики и пельмени.

«Директор школы Татьяна Долженко провела экскурсию по столовой, мы пообщались с сотрудниками пищеблока и убедились, что санитарные нормы при подаче обедов соблюдаются. Также приняли участие в родительском контроле, попробовав блюда из школьного меню», — отметил Владимир Ружицкий.

В школе строго соблюдаются требования СанПиН: назначены ответственные за организацию питания и обеспечение питьевого режима для учащихся.

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