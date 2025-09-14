Качество питания проверили в школе № 27 в Люберцах

В городском округе Люберцы с начала учебного года бесплатные горячие завтраки получают 24 717 учеников начальных классов, а также учащиеся средних и старших классов, имеющие право на льготы. Заместитель главы муниципалитета — начальник управления образованием Виктория Бунтина совместно с родителями проверила качество питания в школе № 27.

Напомним, в новом учебном году питание организовано по новому типовому десятидневному меню. Среди новинок — блины с топпингом, круассаны, суп «Минестроне», куриный шницель. В рационе также остаются овощи и фрукты, необходимые для полноценного развития детей.

«На завтрак попробовали суп молочный с вермишелью, йогурт, напиток. Школьники отметили изменения в меню в этом учебном году. Особенно ребятам нравится куриный шницель и суп „Минестроне“ из нового меню. Эти блюда пользуются наибольшей популярностью, что подтверждает их отличный вкус и пользу для растущего организма. Школьники с удовольствием их едят, получая необходимые питательные вещества для активной учебы и игр», — отметила Виктория Бунтина.

Она добавила, что родители положительно оценили изменения в организации питания: улучшилось разнообразие блюд, повысилось качество продуктов, а порции стали соответствовать возрасту детей. Важно, что школьное питание становится не только полезным, но и вкусным — это способствует формированию правильных пищевых привычек с детства.

Качество школьного питания в учебных заведениях находится на контроле управления образованием городского округа Люберцы.