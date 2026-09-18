Качество питания проверили в Лингвистической школе в Люберцах
Проверка качества и организации питания прошла в Лингвистической школе на Сиреневом бульваре, в рамках акции «Родительский контроль». В мониторинге приняли участие заместитель главы Люберец, начальник управления образованием Виктория Бунтина и родители учеников
Анастасия Нефедова давно хотела попасть на «Родительский контроль». В Лингвистическую школу у нее ходят две дочки: старшую, пятиклассницу, сюда перевела из другой, а в этом году и младшая пошла в первый класс. После школы девочки сразу бегут на спортивные секции, так что вопрос питания в семье стоит остро. Поэтому, как только появилась возможность, мама пришла посмотреть и попробовать, чем кормят ее дочек.
«Мне важно, чтобы их питание было достаточно полноценным и сбалансированным. Очень понравилось мясо, мясная продукция, тефтели. Порции достаточно большие. Я считаю, что ребенку и в первом, и в пятом классе достаточно этого питания, чтобы функционировать, и думать, и работать целый день», — поделилась впечатлениями Анастасия Нефедова.
Фрикадельки по утрам ввели в рацион люберецких школ совсем недавно и даже не ожидали, что такой сытный завтрак воспримется детьми «на ура». Также школьников кормят наггетсами, супами, разными кашами, хлопьями с молоком, йогуртами. Меню разнообразное и в течение 10 дней не повторяется.
Виктория Бунтина рассказала, что школьное меню предварительно утверждается на нескольких уровнях и проходит экспертизу, рассказала. С начала учебного года в городском округе Люберцы бесплатные горячие завтраки получают 23236 учеников начальных классов. Горячим питанием обеспечены более 15,5 тысячи детей льготных категорий.
Проект, направленный на усиление контроля за качеством питания в школах, стартовал в Подмосковье пять лет назад и уже доказал свою эффективность. Записаться на проверку может любой родитель через Школьный портал Московской области.