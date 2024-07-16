Качество питания проверили в 40 пришкольных лагерях в Подмосковье

Качество питания проверили в 40 детских пришкольных лагерях в Подмосковье. Инспекторы посетили учреждения в Балашихе, Красногорске, Мытищах, Лыткарине, Кашире, Лотошине, Серебряных Прудах и Электростали.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, лагеря дневного пребывания открыли на базе образовательных учреждений. Это дает возможность отдохнуть ребятам, которые остались в городе во время каникул.

Качество питания в лагерях проверили сотрудники министерства. Они оценили условия хранения продуктов и соблюдение норм в процессе приготовления блюд. В результате не выявили ни одного замечания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

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