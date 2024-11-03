Качество ограждения дороги на улице Колпакова проверили в Мытищах

Комиссия оценила качество и правильность установки барьеров в Мытищах. Мониторинг заборов стал частью проекта «Безопасные дороги».

Координатором партийного проекта «Безопасные дороги» в городском округе Мытищи выступил Андрей Гореликов — председатель местного Совета депутатов. Вместе с активистами партии «Единая Россия» он осмотрел перильное ограждение на улице Колпакова.

Установка дорожных заборов ведется сторго по ГОСТу. Распологать их можно в границах жилой застройки с дорогами, имеющими не меньше четырех полос и непрерывный поток автомобилей. Устанавливают 20 метровые барьеры в каждую сторону за границами остановок общественного транспорта, расположенными недалеко от переходов — подземных или наземных.

Ограждения в обязательном порядке устанавливают напротив выходов из образовательных и детских культурных учреждений, спортивных комплексов и стадионов, рынков и торговых центров.

«Многие мытищинцы действительно соглашаются с тем, что на тротуаре, отделенном от проезжей части забором, они чувствуют себя более защищенными», — прокомментировал Андрей Гореликов.

Барьеры помогают избежать серьезных аварий на перекрестках и локациях округа с большим потоком движения автомобилей.

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