Качество капитального ремонта 3,3 тысячи домов проверили в Подмосковье в январе

В январе сотрудники подмосковного стройнадзора проверили более 3,3 тысячи многоквартирных домов. В 412 случаях зафиксировали устранение ранее выявленных замечаний.

Проверки направлены на контроль соблюдения строитлеьных норм при капитальном ремонте.

«Каждый выезд — не формальность. Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта следят за тем, чтобы каждый этап работ выполнялся в соответствии с утвержденным проектом», — отметили в ведомстве.

Благодаря проверкам специалисты восстановили 202 водостока, провели герметизацию 108 кровель, на 53 фасадах привели в порядок входные группы и межпанельные швы, в 43 лифтах отладили работу подъемного оборудования, на девяти чердаках провели уборку.

Больше всего выездов эксперты провели в Подольске, Балашихе, Люберцах, Одинцове и Красногорске.