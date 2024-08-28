Качество ямочного ремонта дороги проверили на улице Крупской в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Улицу Крупскую городского округа Мытищи посетила комиссия, чтобы проконтролировать ход ремонта дорожного покрытия. Общественники и партийцы проверили качество материалов, проектные документы и сроки работ.

Координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Андрей Гореликов и активисты партии «Единая Россия» проинспектировали участок дороги возле дома № 17 по улице Крупской. Здесь рабочие проводят ямочный ремонт асфальтового покрытия: устраняют выбоины и трещины. Комиссия проверила качество расходных материалов, технику ремонтных работ, а также сроки по проектной документации.

«Регулярный ямочный ремонт поддерживает дороги в хорошем состоянии, обеспечивает безопасность движения и продлевает срок службы дорожного покрытия, снижая необходимость в капитальном ремонте», — прокомментировал председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

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