Качество дорожного покрытия проверили на Октябрьском проспекте в Мытищах

Контроль качества укладки асфальта в Мытищах провели в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». Сделали это для обеспечения комфорта и безопасности на дороге.

Выездную проверку провели первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов совместно с активистами партии. Целью визита было оценить качество и прогресс дорожных работ, чтобы удостовериться в соблюдении установленных стандартов и соблюдении сроков.

Инспекция тщательно осмотрела участки, где было заменено асфальтовое покрытие. Проверили качество укладки и соответствие проекту. Обратили также и внимание на равномерность покрытия, наличие необходимой разметки и обеспечение безопасности для водителей и пешеходов. Особое внимание было уделено участкам, где проводился ремонт и укладка нового асфальта, а также ремонт бордюров.

«Такая проверка позволяет оперативно выявлять возможные недочёты и координировать дальнейшие работы с подрядчиками», — сказал Андрей Гореликов.