Качество благоустройства набережной пруда проверили в Котельниках

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев побывал на набережной пруда в микрорайоне Силикат у дома № 26. Он проверил, как проходят работы по благоустройству.

Там обновят детскую игровую площадку, основание для нее уже подготовили. Помимо этого, специалисты частично демонтируют ограждение стадиона рядом с прудом, его заменят на современное и соответствующее новой концепции набережной.

Сейчас рабочие укладывают пешеходные дорожки общей площадью тысяча квадратных метров. Также специалисты выполняют монтаж столбов уличных фонарей. В ближайшее время начнется обустройство пирса.

По проекту на набережной пруда поставят новые лавочки и урны, установят качели для детей, обновят систему освещения, положат тактильную плитку для маломобильных жителей. Кроме того, специалисты озеленят близлежащую территорию.

«Уверен, что обновленная набережная станет одним из любимых мест для прогулок!» — отметил Михаил Соболев.