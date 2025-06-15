Качество благоустройства дворов проверили в Мытищах
Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив вместе с заместителем директора МКУ «Управление благоустройства городского округа Мытищи» Романом Комлевым провели инспекцию по благоустройству дворовых территорий в нескольких районах.
На Новомытищинском проспекте у домов 45, корпус 1-4 и 47, корпус 4 продолжается ремонт асфальтового покрытия. В рамках работ планируется заменить бордюрный камень, обновить около пяти тысяч квадратных метров асфальта, а также восстановить и обустроить пешеходные дорожки.
Кроме того, комиссия посетила сквер на Новомытищинском проспекте, где в 2025 году запланировано комплексное благоустройство. Сейчас проект проходит экспертизу, после чего будет объявлен конкурс на выполнение работ. В планах создание современных детских и спортивных площадок, установка нового освещения и ремонт тротуаров.
На Олимпийском проспекте, у дома 22, корпус 1 и рядом расположенных четырех многоквартирных домов, ведутся работы по замене асфальтового покрытия общей площадью около семи тысяч квадратных метров.
Во время выезда представители администрации обсудили с жителями вопросы организации доступа к подъездам, замены контейнерных площадок и правильного уклона дороги для отвода воды в ливневую канализацию.
Подобные выездные проверки будут проводиться регулярно для контроля качества и своевременного выполнения благоустроительных работ.