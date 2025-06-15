Качество благоустройства дворов проверили в Мытищах

На Новомытищинском проспекте у домов 45, корпус 1-4 и 47, корпус 4 продолжается ремонт асфальтового покрытия. В рамках работ планируется заменить бордюрный камень, обновить около пяти тысяч квадратных метров асфальта, а также восстановить и обустроить пешеходные дорожки.

Кроме того, комиссия посетила сквер на Новомытищинском проспекте, где в 2025 году запланировано комплексное благоустройство. Сейчас проект проходит экспертизу, после чего будет объявлен конкурс на выполнение работ. В планах создание современных детских и спортивных площадок, установка нового освещения и ремонт тротуаров.