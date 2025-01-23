Качество благоустройства дороги на улице Семашко проверили в Мытищах

Ход ремонтных работ дороги на улице Семашко в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» проверили представители администрации. Цель ремонта — улучшить дорожное покрытие для безопасности и комфорта водителей и пешеходов в Мытищах.

Местный координатор проекта Андрей Гореликов, депутат Совета депутатов Евгений Коваленко и активисты «Единой России» оценили ход работ по замене асфальта возле колодца на улице Семашко в Мытищах. Дорожное полотно очистили от повреждений и уложили новый асфальт согласно стандартам качества. Эти меры важны для безопасного передвижения, особенно в местах с колодцами

Андрей Гореликов подчеркнул, что работа в данном направлении продолжится, так как обеспечение безопасности дорог является приоритетом. Зимой для ремонта применяют специальные технологии и материалы.

Благодаря совместным усилиям проекта и активистов «Единой России» удалось отремонтировать важный участок дороги и показать активную позицию партии в развитии инфраструктуры и обеспечении безопасности.