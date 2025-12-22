Качество 350 тысяч тонн урожая пшеницы проверили в Подмосковье

филиалФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

Фото: филиалФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

Государственную проверку качества зерна нового урожая успешно завершили в Подмосковье. Специалисты оценили свыше 350 тысяч тонн озимой и яровой пшеницы.

Для проведения лабораторных испытаний сотрудники филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса взяли 508 образцов, представляющих партии зерна из 25 муниципалитетов.

Максимальные объемы продукции для проверки поступили от предприятий в Зарайске, Серебряных Прудах и Лотошине.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что итоги масштабной экспертизы подтвердили высокий стандарт зерна.

Согласно полученным данным, 21% от общего объема отнесли к третьему классу, почти 49% — к четвертому классу, а еще 30% зерна – к пятому классу.

Зерно третьего и четвертого классов преимущественно отправляют на мельницы и хлебозаводы для пищевой переработки, в то время как продукцию пятого класса используют в качестве корма для сельскохозяйственных животных.

В рамках анализа специалисты определяли наличие посторонних примесей и следов вредителей, измеряли уровень влажности, а также выявляли процентное содержание белка и клейковины.

Последние показатели в подмосковной пшенице оказались на высоком уровне. Это и позволило большую часть урожая уходящего года классифицировать как продовольственную.