Качество 340 тысяч тонн нового урожая пшеницы проверили в Подмосковье

филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

Фото: филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

В Подмосковье подходит к завершению оценка качества зерновых культур нового урожая. С начала уборочного сезона специалисты провели комплексный анализ 341,3 тысячи тонн пшеницы, что составляет почти 80% от общего объема собранного в регионе зерна.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что в филиал Центра оценки качества зерна и продукции растениеводства по столичному региону поступило 448 образцов озимой и яровой пшеницы.

Наибольшие объемы зерновых образцов предоставили из аграрных округов региона. Так, из Зарайска поступило 122 тысячи тонн, из Серебряных Прудов — 56 тысяч, а из Лотошина — 26 тысяч.

Результаты лабораторных испытаний демонстрируют, что подавляющее большинство подмосковной пшеницы полностью соответствует установленным требованиям ГОСТ.

Согласно последним данным ведомства, 21,3% от общего объема зерна отнесли к третьему классу, который используют для производства хлебобулочных изделий высшего сорта. Еще 48,7% — пшеница четвертого класса, которую направляют в мукомольную промышленность.

На долю пятого класса, который используют для изготовления комбинированных кормов, пришлось 29,3%. Лишь 0,65% проанализированных образцов не соответствовали стандартам качества.

Государственный мониторинг зерновых культур проводят в 25 муниципальных образованиях Московской области.

Общее количество проб в 2025 году достигнет 498 образцов.