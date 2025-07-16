Качества ямочного ремонта на Станционной улице проверили в Мытищах

Первый заместитель секретаря «Единой России», местный координатор проекта «Безопасные дороги» Андрей Гореликов, активисты партии и сотрудники дорожных служб побывали на объекте и оценили выполненные работы. Свои пожелания и замечания о состоянии дорожного покрытия также высказали жители, присутствовавшие на месте.

Специалисты оценили качество асфальта, а также выявили возможные недостатки или недоработки, которые требуют дополнительного внимания. Во время мониторинга активисты и депутат обсудили вопросы по устранению выявленных дефектов, а также отработали план дальнейших мероприятий по своевременной и качественной реконструкции и ремонту дорожного полотна.

Андрей Гореликов отметил, что такой контролирующий подход позволяет не только оперативно реагировать на возникающие проблемы, но и повышает доверие жителей, делая дороги безопаснее и комфортнее для всех участников движения

Такие выездные мероприятия в рамках проекта «Безопасные дороги» регулярно проводят в разных районах Мытищ. Это позволяет систематически контролировать качество работ, оперативно устранять недостатки и вести диалог с населением. Главная цель проекта — создать безопасные, удобные и современно оборудованные дорожные маршруты, чтобы каждый житель ощущал заботу и внимание.