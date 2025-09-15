Кабинет врача общей практики откроют в деревне Судниково к концу года

В деревне Судниково Волоколамского округа продолжается строительство здания, где будет работать кабинет врача общей практики и подстанция скорой помощи на две бригады. Новый медцентр возводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Сейчас на объекте идут строительные, отделочные и инженерные работы, готовность превышает 50%. Площадь здания составит 710 квадратных метров.

Учреждение оснастят современным оборудованием, и оно сможет принимать до 50 пациентов одновременно. Внутри разместят кабинеты врачей разных специальностей, лабораторию для анализов, процедурный и прививочный кабинеты, стоматологию, отделение физиотерапии и профилактики, дневной стационар, аптеку, а также комнаты для персонала и вспомогательные помещения.

На территории предусмотрена подстанция скорой помощи с парковкой для двух машин. Строительство планируют завершить к концу 2025 года. Подрядчик использует технологию PRO module. Так, части здания изготавливают на заводе, а потом собирают на месте, что значительно ускоряет процесс.