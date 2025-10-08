Кабинет репродуктивного здоровья открыли в КДЦ «Ромашково» в Одинцове

Полноценное отделение гинекологии открылось в консультативно-диагностическом центре «Ромашково». Новое оборудование и собственные лаборатории позволяют проводить обследования и лечение пациентов на более детальном и точном уровне, что дает возможность точнее ставить диагнозы и эффективнее планировать курс терапии.

Так, для будущих родителей в центре открыт специализированный кабинет репродуктивного здоровья. Здесь можно получить всестороннюю помощь и консультации в одном месте, что упрощает путь к желаемым результатам.

Врач акушер-гинеколог Юлия Маневская сообщила, что в их центре применяется комплексный подход к репродуктивному здоровью: обследоваться можно как будущей матери, так и отцу. При выявлении какой‑либо патологии пациент сможет сразу обратиться к другим специалистам центра.

Записаться на прием может любой желающий по полису обязательного медицинского страхования.