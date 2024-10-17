Кабинет аппаратной диагностики открылся в центре реабилитации «Ясенки»

Новое лечебное направление запустили в подмосковном центре реабилитации «Ясенки». С 2023 года здесь получили помощь почти 300 участников специальной военной операции.

«Центр постоянно модернизируется, закупается новейшее оборудование, специалисты проходят обучения. На днях мы запустили новое лечебное направление, которое значительно улучшит качество диагностики и лечения наших ребят», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития Подмосковья рассказали, что в «Ясенках» открыли кабинет вегетативно-резонансной диагностики и биорезонансной терапии. Это позволит выявлять первопричины болезненного состояния, уточнять наличие и характер инфекций в организме, а также предполагать возможные функциональные отклонения и болезненные реакции в тканях органов.

Врачи реабилитационного центра прошли обучение и готовы разрабатывать индивидуальные планы лечения для каждого бойца.

Около 30 социальных центров Подмосковья обновят в 2024 году. Это оздоровительные лагеря, пансионаты, семейные учреждения, пункты реабилитации и не только. На это выделили свыше миллиарда рублей из бюджета, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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