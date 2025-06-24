Власти Подольска наградили руководство и коллектив кабельного завода АО «Экспериментальное специальное проектно-конструкторское бюро „Техно“» с 65-летием предприятия. Сотрудники провели экскурсию для председателя Совета депутатов Алексея Никулина.
Во время экскурсии по производству директор специального конструкторского бюро Максим Тугучев рассказал, что на заводе налажен выпуск комплектующих по программе импортозамещения. Они также создают продукцию для нужд специальной военной операции и различных отраслей народного хозяйства.
За 65 лет работы предприятие прошло путь от филиала ВНИИКП до современной промышленной экосистемы. В настоящее время компания производит не только кабельную продукцию и оборудование, но и занимается гальваникой, 3D-моделированием и прототипированием. Диверсификация позволила заняться также сельским хозяйством, открыть кафе-пекарню и пивоварню.
Дылеевка перешла под контроль ВС России
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 24 июня
Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на чемпионате России по пятиборью
Росгвардия обеспечила безопасность 103 мероприятий в Подмосковье за неделю
Школьник из Раменского стал чемпионом России по тайскому боксу
Кабельный завод в Подольске отметил 65-летие
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте