Кабельный завод в Подольске отметил 65-летие

Во время экскурсии по производству директор специального конструкторского бюро Максим Тугучев рассказал, что на заводе налажен выпуск комплектующих по программе импортозамещения. Они также создают продукцию для нужд специальной военной операции и различных отраслей народного хозяйства.

За 65 лет работы предприятие прошло путь от филиала ВНИИКП до современной промышленной экосистемы. В настоящее время компания производит не только кабельную продукцию и оборудование, но и занимается гальваникой, 3D-моделированием и прототипированием. Диверсификация позволила заняться также сельским хозяйством, открыть кафе-пекарню и пивоварню.