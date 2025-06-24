Кабельный завод в Подольске отметил 65-летие

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Власти Подольска наградили руководство и коллектив кабельного завода АО «Экспериментальное специальное проектно-конструкторское бюро „Техно“» с 65-летием предприятия. Сотрудники провели экскурсию для председателя Совета депутатов Алексея Никулина.

Во время экскурсии по производству директор специального конструкторского бюро Максим Тугучев рассказал, что на заводе налажен выпуск комплектующих по программе импортозамещения. Они также создают продукцию для нужд специальной военной операции и различных отраслей народного хозяйства.

За 65 лет работы предприятие прошло путь от филиала ВНИИКП до современной промышленной экосистемы. В настоящее время компания производит не только кабельную продукцию и оборудование, но и занимается гальваникой, 3D-моделированием и прототипированием. Диверсификация позволила заняться также сельским хозяйством, открыть кафе-пекарню и пивоварню.

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