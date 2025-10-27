Кабельное предприятие в Подольске выпустило фильм о работе завода

Подольское предприятие «СПКБ Техно» представило документальный фильм о своей работе и сотрудниках под названием «Притягательный завод: там, где рождается будущее». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Завод начал свою историю в 1960-х годах как подразделение ВНИИКП, а сегодня это современное производство с передовым оборудованием, собственной лабораторией и опытной командой инженеров. Уже более 60 лет предприятие выпускает специальную кабельную продукцию для строительства, энергетики, нефтегазовой, металлургической, авиационной и оборонной отраслей.

В фильме, который можно посмотреть по ссылке, рассказали о развитии завода, роли инженеров и происхождении названия «Притягательный завод». Зрители смогут увидеть, как устроено производство, познакомиться с сотрудниками и узнать, почему они выбрали профессию, связанную с промышленностью.

Напомним, компания «СПКБ Техно» также участвует в региональной программе «Промышленный туризм» и проекте «Промышленное кольцо Подмосковья».