Южное озеро в Черноголовке сможет попасть в программу очистки

Одно из любимых мест отдыха жителей — Южное озеро — получило шанс на комплексную реабилитацию и включение в губернаторскую программу по очистке водоемов Московской области, старт которой запланирован на 2026 год. До 10 декабря на портале «Добродел» проходит голосование, которое определит судьбу водоема.

«Водоем давно нуждается в серьезной очистке. С течением времени на дне озера скопился значительный слой ила, что негативно сказывается на качестве воды и внешнем виде. Проблема усугубляется и загрязнением береговой линии бытовым мусором. Все это приводит к помутнению воды, неприятному запаху в жаркую погоду и общему ухудшению экологической обстановки», — отметили в администрации округа.

В рамках губернаторской программы водоем могут полностью очистить от донных отложений, его берега привести в порядок и восстановить экологическую систему. Для того чтобы Южное озеро получило шанс на «вторую жизнь», необходима активная позиция жителей Черноголовки. На сегодняшний день свою поддержку в голосовании на портале «Добродел» выразил 151 человек. Голосование продлится до 10 декабря.