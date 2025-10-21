Южно-Лыткаринскую автодорогу достроят в 2026 году

По результатам проверок подмосковного стройнадзора стройготовность Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) составляет 75%. На трех участках уже открыто техническое движение. Полностью завершить работы по строительству планируют в третьем квартале 2026 года.

Сейчас водители могут следовать от Варшавского шоссе до ЖК «Видный город», от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Володарского до Лыткаринского шоссе. Общая протяженность путей превышает 14 километров.

Запланировано, что автомагистраль протянется почти на 45 километров. ЮЛА станет ближайшим дублером МКАД.

Платная скоростная дорога пройдет по округам: Ленинский, Лыткарино, Раменский, Люберцы и Балашиха, соединив Варшавское и Носовихинское шоссе.

Строительство разделено на 10 участков, включая три автомобильных съезда, 10 развязок, 49 мостов и путепроводов, подземный тоннель и пять пешеходных переходов.

Надзор за строительством дороги осуществляют инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. Недавно специалисты проверили готовность участка в Ленинском округе. По их данным, возведение искусственных сооружений там завершено на 70%, а наружных сетей — на 50%.