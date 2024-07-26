Юным жителям Воскресенска вручили первые паспорта в парке усадьбы Кривякино

Алексей Валерьевич подчеркнул, что это не только важное событие для каждого из ребят, но и символ начала взрослой жизни, ключ, открывающий двери к безграничным возможностям.

В этом году церемония прошла в сотрудничестве с директором филиала «Уралхим» Дмитрием Трушковым. Это подчеркивает заинтересованность бизнеса в формировании молодых профессиональных кадров, способных внести вклад в дальнейшее развитие родного города.

Также разделить радость этого знаменательного момента с юными воскресенцами пришли их родные и друзья. Торжество, проходившее под открытым небом, оставило яркие воспоминания для всех участников. Парк усадьбы Кривякино стал идеальной площадкой для создания красивой памятной странички в жизни каждого из ребят.

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