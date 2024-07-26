Юным жителям Воскресенска вручили первые паспорта в парке усадьбы Кривякино
В парке усадьбы Кривякино состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям городского округа Воскресенск, достигшим четырнадцатилетнего возраста. Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин, вручил ребятам главный документ гражданина Российской Федерации.
Алексей Валерьевич подчеркнул, что это не только важное событие для каждого из ребят, но и символ начала взрослой жизни, ключ, открывающий двери к безграничным возможностям.
В этом году церемония прошла в сотрудничестве с директором филиала «Уралхим» Дмитрием Трушковым. Это подчеркивает заинтересованность бизнеса в формировании молодых профессиональных кадров, способных внести вклад в дальнейшее развитие родного города.
Также разделить радость этого знаменательного момента с юными воскресенцами пришли их родные и друзья. Торжество, проходившее под открытым небом, оставило яркие воспоминания для всех участников. Парк усадьбы Кривякино стал идеальной площадкой для создания красивой памятной странички в жизни каждого из ребят.
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