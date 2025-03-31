Юным жителям Солнечногорска вручили первые паспорта

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Многофункциональном центре Солнечногорска. Самый важный документ получили семь юных жителей округа.

Паспорта подросткам вручили первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко. Они поздравили юных граждан с важным событием и обратились с напутственными словами.

«Я уверен, что вы вырастете достойными гражданами, будете честными, трудолюбивыми. Используйте те возможности, которые открываются перед вами, стремитесь к знаниям, достигайте поставленных целей. Помните о своих корнях, уважайте историю и традиции нашей Родины и нашего родного Солнечногорска», — отметил Кирилл Типографщик.

Завершая мероприятие, начальник отдела молодежной политики Марина Гасымова провела для ребят информационный урок. В ходе занятия юноши и девушки ознакомились с актуальными государственными услугами для молодежи, а руководитель Многофункционального центра городского округа Солнечногорск Наталья Спицына рассказала о современных правилах цифровой безопасности.