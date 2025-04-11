Юным жителям Серпухова вручили первые паспорта в преддверии Дня космонавтики

В преддверии Дня космонавтики первые паспорта получили девять юных жителей городского округа Серпухов. Поздравить ребят с этим важным моментом прибыли депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета депутатов Елена Головина.

Они пожелали молодым серпуховичам уверенности в своих силах, стремления к высоким целям и гордости за свою Родину. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Алексей Шимко также обратился к юным гражданам с напутственными словами.

«Пусть этот день станет для ребят стартовой точкой к значительным достижениям и амбициозным целям, а примером для них служит первый человек в космосе, наш соотечественник Юрий Гагарин», — отметил он.

Этот торжественный момент не только подчеркнул значимость получения главного документа гражданина Российской Федерации, но и напомнил о высоких идеалах, которыми вдохновляют достижения отечественной космонавтики.