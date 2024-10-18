Юным жителям Лобни вручили первые паспорта
Глава городского округа Лобня Анна Кротова торжественно вручила первые паспорта школьникам. Для ребят в честь знаменательного события провели викторину, экскурсию и квест.
Школьники получили из рук главы Лобни Анны Кротовой свои первые главные документы граждан Российской Федерации.
«Я всегда желаю подрастающему поколению творить, реализовывать свои желания и окружать себя верными товарищами. Надеюсь, что свою дальнейшую жизнь вы свяжете с нашим городом и наша команда, работающая на благо Лобни, пополнится новыми людьми», — поздравила Анна Кротова.
Для юных лобнинцев в этот памятный день сотрудники музея организовали и провели краеведческую викторину и экскурсию, а также познакомили с пилотной версией квеста на историческую тематику.
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