Юным жителям Лобни вручили первые паспорта

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Глава городского округа Лобня Анна Кротова торжественно вручила первые паспорта школьникам. Для ребят в честь знаменательного события провели викторину, экскурсию и квест.

Школьники получили из рук главы Лобни Анны Кротовой свои первые главные документы граждан Российской Федерации.

«Я всегда желаю подрастающему поколению творить, реализовывать свои желания и окружать себя верными товарищами. Надеюсь, что свою дальнейшую жизнь вы свяжете с нашим городом и наша команда, работающая на благо Лобни, пополнится новыми людьми», — поздравила Анна Кротова.

Для юных лобнинцев в этот памятный день сотрудники музея организовали и провели краеведческую викторину и экскурсию, а также познакомили с пилотной версией квеста на историческую тематику.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте