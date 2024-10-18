Юным жителям Лобни вручили первые паспорта

Школьники получили из рук главы Лобни Анны Кротовой свои первые главные документы граждан Российской Федерации.

«Я всегда желаю подрастающему поколению творить, реализовывать свои желания и окружать себя верными товарищами. Надеюсь, что свою дальнейшую жизнь вы свяжете с нашим городом и наша команда, работающая на благо Лобни, пополнится новыми людьми», — поздравила Анна Кротова.

Для юных лобнинцев в этот памятный день сотрудники музея организовали и провели краеведческую викторину и экскурсию, а также познакомили с пилотной версией квеста на историческую тематику.

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