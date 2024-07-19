Юным жителям Лобни торжественно вручили первые паспорта

Глава Лобни Анна Кротова в праздничной обстановке поздравила ребят и вручила им паспорта. Церемония прошла в Художественной галерее города Лобня. Паспорта получили девять школьников.

Традиционным стало торжественное вручение учащимся первых паспортов. Вместе с ребятами на церемонию пришли их родители. Прозвучало много теплых поздравлений и напутствий. Собравшиеся пожелали школьникам с гордостью нести звание гражданина Российской Федерации.

Первый паспорт гражданин России получает в 14 лет. Меняет его впервые в 20 лет, а второй раз — в 45.

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