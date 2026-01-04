Юным жителям Химок подарили подарки в рамках акции «Елка желаний»

В округе продолжается марафон добрых дел в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Этот предновогодний проект давно стал доброй традицией, объединяющей тех, кто верит в чудо, и тех, кто готов его создавать.

На этот раз роль добрых волшебников примерили на себя депутаты Московской областной Думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, а также председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский.

Особое внимание в эти праздничные дни уделили юным химчанам, чьи записки с пожеланиями украсили городскую елку. Владислав Мирзонов исполнил мечту Никиты Богданова. Мальчик хотел трюковой самокат. Депутат лично привез подарок и поздравил ребенка.

Не остались без внимания и желания многодетной семьи Устиновых. Родион, Герман и Инесса получили именно то, о чем просили в своих письмах: два самоката и накладные наушники. Подарки ребятам вручили Михаил Раев и Сергей Малиновский.

Всероссийская акция «Елка желаний» реализуется в стране уже восемь лет.