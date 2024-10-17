Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске

Юношам и девушкам городского округа, достигшим четырнадцатилетнего возраста, торжественно вручили главный документ гражданина России. Поддержать ребят в этот знаменательный день пришли их родные и друзья.

Паспорта школьникам вручил председатель совета депутатов округа Сергей Матвиенко. Он поздравил юных граждан с получением документа и передал каждому напутственные слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сергей Матвиенко пожелал ребятам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в себя и добиваться своих целей — получить образование и выбрать профессию по душе.

На церемонии для школьников выступили местные артисты, превратив мероприятие в настоящий праздник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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