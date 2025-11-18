Юный музыкант из Солнечногорска получил награду международного фестиваля

Учащийся Менделеевской детской школы искусств Алексей Асеев стал лауреатом первой степени 11-го международного фестиваля-конкурса «Волшебный мир искусства». Эксперты высоко оценили романсы «Весна» и «Лето» из авторского цикла «Краски родной природы», созданного на стихи Александра Пушкина.

Победа была одержана в номинации «Композиция». Преподаватель Елена Жукович получила диплом «Лучший педагог» за сопровождение юного автора.

«Особенно приятно, что это достижение — не первое в копилке Алексея. В 2024 году он вошел в число стипендиатов губернатора Московской области, став самым юным из десяти награжденных. От всей души поздравляю Алексея с заслуженной победой! Желаю, чтобы его музыка всегда находила отклик в сердцах слушателей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Творческий конкурс состоялся 16 ноября в Москве и включал очный и заочный форматы. Организатором выступил Фонд развития образования в сфере культуры и искусств «Орфей». Председателем жюри был заслуженный деятель искусств РФ, профессор МГК имени Чайковского и РАМ имени Гнесиных, член Союза композиторов РФ Валерий Кикта.

Авторский цикл романсов «Краски родной природы» Алексея Асеева уже издан. В сборник вошли произведения для фортепиано соло и вокала в сопровождении фортепиано.