Юный инспектор движения из Мытищ победила в областном фестивале

Региональный этап конкурса «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» состоялся в городском округе Люберцы на базе инженерно-технологического лицея. Участие в мероприятии приняли воспитанники образовательных организаций Московской области, в том числе — активистка движения ЮИД из отряда ШКИДД школы № 32 в Мытищах Александра Горбунова.

Талант и усердие не прошли даром: школьница из Мытищ одержала победу в номинации «Активный пропагандист правил дорожного движения», продемонстрировав высокий уровень знаний и творческий подход к популяризации правил безопасного поведения на дорогах.

Брат Александры Матвей Горбунов, ставший победителем конкурса в 2024 году, в этот раз вошел в состав жюри, чем очень вдохновил свою сестру. История семьи Горбуновых — яркий пример того, как увлечение перерастает в настоящую семейную традицию.