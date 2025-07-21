Юный гонщик из Химок победил на первенстве Подмосковья по автокроссу
Александр Абрамов из Химок стал победителем первенства Московской области по автокроссу в классе багги Д3-250. Химчане представляли команду имени Евгения Родионова.
Соревнования собрали около 80 участников из разных регионов страны — от Москвы и Подмосковья до Сочи, Казани и Йошкар-Олы.
В классе багги Д3-250 уверенную победу одержал Александр Абрамов, а его товарищ по команде Вячеслав Лужков стал третьим.
«Наши ребята демонстрируют не только высокий уровень мастерства, но и настоящий спортивный характер. Поздравляю юных гонщиков и их наставников с достойным выступлением!» — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
На трассе за лидерство соперничали как начинающие спортсмены, так и профессионалы, включая мастеров спорта международного класса. Победителей определяли в пяти различных категориях.