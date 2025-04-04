Юный дзюдоист из Фрязина победил на международных соревнованиях

Воспитанник спортивной школы «Олимп» во Фрязине Константин Резников стал победителем на престижном турнире в Санкт-Петербурге. Он встретился в финале с соперником из Кабардино-Балкарии и смог взять преимущество.

«Кубок губернатора Санкт-Петербурга» по дзюдо — международные соревнования. В состязаниях приняли участие более 800 спортсменов из 57 регионов России, а также из Белоруссии и Азербайджана. Особый статус этим состязаниям придало участие полного состава юношеской сборной России.

Воспитанник спортивной школы «Олимп» во Фрязине Константин Резников успешно прошел все предварительные поединки и вышел в финал. Он встретился с представителем Кабардино-Балкарии, с которым ранее сражался в Челябинске. Тогда он уступил сопернику, а в турнире в Санкт-Петербурге успешно взял реванш и завоевал золото в своей весовой категории.