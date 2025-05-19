Юный боксер из Жуковского стал бронзовым призером всероссийского турнира

В доме спорта «Триумф» в городском округе Люберцы прошли ХХХI Всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет памяти заслуженного тренера Советского Союза Виталия Островерхова. Воспитанник Центра единоборств из Жуковского Евгений Рузманов выиграл на состязаниях бронзовую медаль.

На результат повлияло травмированное колено спортсмена. Еще одним участником турнира из Жуковского стал Тимофей Савватеев. Он уступил более опытному сопернику, но приобрел хороший боевой опыт: стаж занятий у юного боксера всего восемь месяцев. Готовил ребят к состязаниям тренер Семен Яшков.

Всего на соревнованиях собрались 87 спортсменов из более чем семи регионов России. Из них 59 человек представили Московскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.