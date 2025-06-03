Юных волонтеров из Химок наградили за помощь участникам СВО

Глава Химок Елена Землякова поблагодарила активистов за их благородные стремления и гражданскую позицию. Ребят пригласили на тематическую экспозицию «Маленькие герои большой войны» в выставочный комплекс «Артишок».

Волонтерам и активным школьникам в День защиты детей в торжественной обстановке вручили благодарственные письма.

«Символично, что именно на этой площадке мы встретились с юными химчанами, которые сегодня проявляют невероятный характер и силу духа. Участники регионального движения „Волонтеры Подмосковья“, ученики химкинских школ с самых первых дней спецоперации помогают в сборе гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети и организовывают патриотические мероприятия», — рассказала глава Химок Елена Землякова.

Елена Владимировна отметила участников регионального движения «Волонтеры Подмосковья» — Анну Митюшову, Юлию Тур, Марка Бровченко и Руслана Шукурова.

Помимо этого, председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский наградил учеников школ. Среди них — Алиса Найданова, Полина Бидулина, Виктория Попова, Надежда Сощенко, Евгения Лаврентьева, Дарья Соколова, Анастасия Горелова, Александра Горбачева, Ольга Нестерова, Арсений Берестовой, Илья Лисунов, Андрей Лисунов, Алексей Кузьмин, Егор Газиев, Михаил Савилов, Ярослав Лобарев, Иван Чинякин, Рустам Каримов, Святослав Мистюков, Ярослав Друми, Владислав Городецкий, Кирилл Федоренко, Александр Вертянов, Майкл Шейн.