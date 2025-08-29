Юных спортсменов из Лобни предостерегли от новых схем мошенничества в интернете

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в Лобне прошла встреча с юными спортсменами Школы единоборств. Сотрудник местного Отдела МВД России и представитель Общественного совета Искандар Тагаев рассказал ребятам о том, как мошенники обманывают несовершеннолетних в интернете.

Спортсмены узнали, какие схемы используют злоумышленники, чтобы получить доступ к персональным данным, включая личные кабинеты банков, портала «Госуслуги», банковских карт для кражи денежных средств со счетов. Искандар Тагаев рассказал участникам встречи, что такое «буллинг» и «кибербуллинг», а также предупредил об опасностях, подстерегающих их в популярных социальных сетях и мессенджерах.

Полицейский попросил ребят быть внимательными, не отвечать на звонки с незнакомых номеров, соблюдать правила безопасного использования интернета и социальных сетей, сообщать о подозрительных действиях посторонних родителям.

