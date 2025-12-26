Юных пациентов Истринской больницы поздравили с наступающим праздником

Детей, которые сейчас лежат в Истринской больнице Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом. Также участие в празднике приняли депутаты муниципального округа Истра.

Для того, чтобы поднять каждому юному пациенту новогоднее настроение, к ним в больницу приехали сказочные персонажи. Они вручали сладкие подарки и плюшевые игрушки лично, а в ответ получали праздничные стихотворения. Их Дед Мороз и Снегурочка слушали с особым трепетом.

Такие мероприятия крайне важны для детей. Они помогают им отвлечься от болезни и симптомов, а также почувствовать то самое праздничное настроение, которого не хватает. Все это положительно сказывается на их эмоциональном состоянии, способствует более быстрому выздоровлению и настраивает на благоприятный исход лечения.

Отметим, что подобные акции проходят в муниципалитете ежегодно.