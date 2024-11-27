Ученики школы журналистики в Серпухове посетили музей полиции

В рамках акции «Знакомство с профессией» школьники из Серпухова посетили музей органов внутренних дел. Там они встретились с сотрудниками экспертно-криминалистического отдела полиции по Серпуховскому району.

Ребятам рассказали о важной работе криминалистов, их обязанностях и необходимых для службы качествах. Начальник отдела, полковник Сергей Колотушкин, объяснил, как специалисты проводят различные экспертизы и какие следы они изымают с места происшествия. Он также рассказал, что эксперты часто работают в составе следственно-оперативных групп, обеспечивая тщательное исследование доказательств.

Майор полиции Николай Федулов показал юным журналистам профессиональный чемодан криминалиста. В нем находятся все инструменты и средства, необходимые для работы. Во время мастер-класса школьники смогли попробовать себя в поиске отпечатков пальцев на предметах.

В конце встречи ребята поблагодарили сотрудников полиции за возможность ближе познакомиться с интересной и важной профессией.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».