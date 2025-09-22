Юные журналисты из Мытищ стали участниками масштабного форума в Сочи

Юнармейцы школы № 3 имени Феофанова приняли участие в XXIX форуме современной журналистики «Вся Россия-2025». Мероприятие прошло с 15 по 21 сентября в Сочи.

Несколько дней участники посещали лекции, мастер-классы, презентации, круглые столы и выставки, направленные на исследование и обсуждение актуальных проблем современной журналистики.

Одним из запоминающихся моментов для юнармейцев стала встреча с известными журналистами — главным редактором и владельцем газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым, а также с военными корреспондентами Гусейном Гусейновым и Антоном Степаненко.

Участие в данном форуме предоставило молодым журналистам уникальную возможность аккумулировать неоценимый опыт, углубить понимание медиапространства и существенно расширить профессиональные компетенции.