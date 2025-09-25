Юные жители Шатуры подали заявки в новый созыв Молодежного парламента

Тридцать человек подали заявки на новый созыв Молодежного парламента муниципального округа Шатура, однако в основной список отберут только 15 участников. В конкурсном отборе приняли участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 35 лет.

Большинство претендентов — школьники, активно участвующие в общественной жизни: они входят в движения, выступают координаторами и уже имеют опыт организации различных проектов. Организаторы отмечают, что многие кандидаты пришли с конкретными идеями и планами их реализации.

Их самопрезентации оценивали депутаты местного Совета, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, глава округа Николай Прилуцкий и его заместители.

Эдуард Живцов поддержал молодых людей, подчеркнув важность практической работы и призвав не бояться инициатив: «Дерзайте и делайте — опыт работы „на земле“ пригодится вам в будущем». В ходе презентаций участники не ограничивались отчетами о проделанном, а представили новые проекты и запросили поддержку.

Одну из инициатив — создание трассы для велосипедной дисциплины с грунтовыми трамплинами — глава округа предложил проработать более детально. Николай Прилуцкий попросил учащегося шатурского лицея Никиту Киселева уточнить техническую часть проекта и провести опросы, чтобы понять, насколько идея востребована среди жителей.

В конце встречи молодые люди задали главе и приглашенным депутатам животрепещущие вопросы, волнующие широкую аудиторию округа. Для ряда участников это стало первым опытом общения с представителями власти; обсуждение прошло в формате откровенного и конструктивного диалога.