Юные жители Серпухова очистили от мусора берег озера Балатон

Каждое лето трудовые бригады из Центра по профориентации и трудоустройству молодежи проверяют территорию вокруг озера Балатон на улице Пионерской и приводят в порядок береговую линию. В рамках ежегодной акции «Чистые берега» в Серпухове прошел очередной субботник.

Мероприятие началось с небольшой лекции, которую провел для ребят сотрудник аварийно-спасательной службы «Юпитер» Александр Фомичев. Специалист рассказал собравшимся о том, как важно заботиться о природе. Участники уборки обсудили такие патриотические понятия, как «Родина», «честь», «совесть» и другие.

Ребята узнали о том, как Александр Фомичев вместе с коллегами-дайверами поднимает со дна водоемов в Серпухове бытовой мусор, колеса, велосипеды. А однажды специалисты даже вытащили автомобиль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам.