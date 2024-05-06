Юные жители Мытищ получили свои первые паспорта | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 20:33 Юные жители Мытищ получили свои первые паспорта пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Сегодня 14 молодых жителей города Мытищи получили свой первый главный документ — паспорт. Торжественное мероприятие прошло в рамках всероссийской акции.

Получать паспорт в преддверии Дня Победы — большая гордость и ответственность. С напутственными словами к юным мытищинцам обратилась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Гамаюнова, она поздравила ребят с грядущим Днем Победы и получением паспорта, а также пожелала успехов, удачи и упорства в достижении целей.

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Прошлая торжественная церемония получения паспортов состоялась 12 апреля. Счастливые обладатели документа с радостью пришли сегодня забрать фото памятного дня.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

С творческим подарком выступили воспитанники вокальной студии «Голос», исполнившие песню «Журавли Победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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