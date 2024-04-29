Юные жители Можайска получили паспорта на Бородинском поле | 360°

29 апреля 2024, 15:48
Юные жители Можайска получили паспорта на Бородинском поле
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев вручил школьникам паспорта в музее-заповеднике «Бородинское поле». Пятеро ребят получили главный документ страны.
«Получить паспорт на Бородинском поле, которое хранит память о подвиге предков, — знаковое и памятное событие. С честью и достоинством несите звание гражданина России, гордитесь своей страной, учебой и трудом вносите вклад в ее развитие и процветание», — поздравил юных жителей округа Мордвинцев.
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Он пожелал ребятам успехов в достижении всех поставленных целей.
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