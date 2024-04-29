Юные жители Химок получили первые паспорта из рук главы округа | 360°

29 апреля 2024, 17:34
Юные жители Химок получили первые паспорта из рук главы округа
Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным жителям округа. Церемония, прошедшая с участием заместителя председателя местного Совета депутатов Александра Дряннова, стала важным этапом в жизни девяти юношей и девушек.
«Впереди у вас — выпускные классы, экзамены, выбор профессии. Я желаю вам поступить именно в то учебное заведение, о котором вы мечтаете, и достичь успеха в том деле, которое будет приносить вам удовольствие. Помните, что каждый из вас — уникален и талантлив. Никогда в себе не сомневайтесь», — поздравил ребят глава Химок Дмитрий Волошин.
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Помимо паспортов подросткам передали и поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также памятные подарки.
Организаторы напомнили, что участие в церемонии вручения паспортов открыто для всех желающих. Для этого необходимо обратиться в МФЦ.
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Паспорта
Химки
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