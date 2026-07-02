Юные волонтеры из Лосино-Петровского изготовили браслеты для бойцов СВО

Юные волонтеры из Лосино-Петровского плетут браслеты добра для бойцов СВО. К ним ежедневно присоединяются ребята со всей России.

Маленькие активисты плетут браслеты с добрыми словами для участников спецоперации. Их направляют на передовую, чтобы бойцы улыбнулись, видя слова поддержки.

Один из юных добровольцев — 15-летний подросток — не так давно потерял на фронте родного дядю. Там он получил травму, после которой больше не смог отправиться. Мальчика поддержали ребята со всей страны.

«Мальчишки начали помогать со всех уголков нашей страны, подключились педагоги, врачи, это было что-то масштабное. Поддержка летела с каждого уголка нашей страны. Поддержка детям, которые делают доброе дело», — рассказала генеральный директор Центра культурного и социального развития общества «Социальные лидеры» Наталья Курдашева.

Стать волонтером может любой желающий. Вложить частичку себя в сплочение и единство народа может каждый.