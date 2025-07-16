Юные вокалисты Подмосковья стали призерами международного конкурса

В Санкт-Петербурге прошел XI международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, который был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Призерами стали юные артисты из Подмосковья.

Свой талант на конкурсе продемонстрировали воспитанники Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева из Коломны.

Василиса Ершова удостоилась первой премии в возрастной группе от девяти до 11 лет, а Виктор Зарубин занял второе место в той же категории. Оба юных артиста обучаются у Ирины Николаевны Ильиной — преподавателя, удостоенного губернаторской премии «Лучший по профессии».

Помимо главных наград, представители Московской области получили ряд специальных призов. Обладателями дипломов стали Любовь Блокина-Мечталина, Леонид Сурдоленко и Николь Троницкая из Коломны, Эдуард Семенов из Долгопрудного, Лиана Григорян из Балашихи, Анна Ракова из Жуковского и Дарья Швырева из Раменского.

Блокиной-Мечталиной также вручили премию «Дебют» от Культурного центра Елены Образцовой, а Николь Троницкая была удостоена награды благотворительного фонда оперной дивы.

Эдуарда Семенова отметили специальным призом за лучшее исполнение произведения на стихи Александра Пушкина от фонда развития Государственного Русского Музея «Друзья Русского Музея».

Главные задачи конкурса — поиск и поддержка одаренных юных певцов, развитие их мастерства и укрепление творческих связей между молодыми музыкантами России и других стран.