Юные вокалисты из Подольска спели на сцене Кремлевского дворца

III гала-концерт «Голоса Победы», посвященный 80-летию Великой Победы, состоялся в Государственном Кремлевском дворе в честь Дня России. Масштабное событие собрало 29 финалистов конкурса со всей страны, в том числе и представителей Подольска.

Юные артисты спели на сцене вместе со звездами российской эстрады. Алиса Винникова и Полина Пономарева выступили с Александрой Воробьевой, а Дарья Пунченко исполнила «Письмо отца» в дуэте с Александром Малининым

Песни военных лет, о любви к Родине и Победе пели с вместе детьми Shaman, Елена Ваенга, Лариса Долина, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Стас Пьеха, Зара, Александр Маршал и другие популярные исполнители. На сцену также вышли дети героев специальной военной операции, ребята из Донецкой и Луганской народных республик. Для них это стало настоящим событием.

Концерт был организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.