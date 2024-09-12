Юные туристы из Мытищ стали участниками экспедиции на Южный Урал этим летом

Воспитанники детского-юношеского центра «Галактика» из Мытищ в июле отправились в туристический поход на Южный Урал. Ребята осваивали походные навыки, приемы оказания первой помощи и изучали топографию.

Лето юных туристов из мытищинского центра «Галактика» было наполнено приключениями и увлекательными путешествиями по самым красивым местам Южного Урала.

Ребята побывали на знаменитой Белой реке в Башкортостане, известной своими живописными пейзажами. Под руководством опытных педагогов Ольги Калининой и Сергея Барбашова дети быстро научились устанавливать лагерь и размещать палатки, разводить костер и готовить пищу в полевых условиях. Покидая стоянку, туристы всегда убирали за сбой мусор и придерживались девиза: «После нас стоянка должна быть чище, чем до нас! ». Несмотря на сложные погодные условия, маленькие путешественники проявили выносливость, ответственность и командный дух.

Вернувшись домой, они подготовили подробные отчеты о своем походе и сплаве. Воспитанники успешно справились со всеми задачами, получили ценный опыт и новые знания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».