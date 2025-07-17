Юные туристы из Мытищ поучаствовали в сплаве по реке Нерль Клязьминская

Путешествие по реке Нерль Клязьминская совершили 20 юных воспитанников детско-юношеского центра «Галактика» под руководством двух педагогов. Маршрут пролегал между деревнями Плечево Ярославской и Спас-Нерль.
Для ребят подготовили поход с преодолением водных дистанций, а также культурную программу. Участники посетили музей-дачу знаменитого художника Константина Коровина, где познакомились с его творчеством и историей жизни.
Юные туристы отработали важные навыки, необходимые в походах, в том числе научились готовить на костре, устанавливать палатки и организовывать досуг. В свободное время ребята собирали землянику, играли в волейбол и пели.
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